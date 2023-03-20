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Вночі в Харкові сталася пожежа. Людей евакуювали – ДСНС

Події 08:43   20.03.2023
Оксана Горун
Вночі в Харкові сталася пожежа. Людей евакуювали – ДСНС

У ніч із 19 на 20 березня пожежа сталася у шестиповерхівці на вулиці Бібліка, 37/8. Там замкнула проводка та загорівся диван.

“Під час однієї з пожеж, що трапилась внаслідок короткого замкнення електромережі, рятувальники евакуювали 5 мешканців житлової 6-типоверхівки на вул. вул. Бібліка, 37/8. Подія трапилась о 23:20 у квартирі на 6-му поверсі. Там горів диван на площі 2 кв.м. О 00:24 роботи з пожежогасіння та евакуації людей були завершені”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Пожеж через обстріли за добу на Харківщині не було. При цьому гасити вогонь, який виник з інших причин, рятувальникам довелося вісім разів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч із 19 на 20 березня пожежа сталася у шестиповерхівці на вулиці Бібліка, 37/8. Там замкнула проводка та загорівся диван".