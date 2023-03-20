Вночі в Харкові сталася пожежа. Людей евакуювали – ДСНС
У ніч із 19 на 20 березня пожежа сталася у шестиповерхівці на вулиці Бібліка, 37/8. Там замкнула проводка та загорівся диван.
“Під час однієї з пожеж, що трапилась внаслідок короткого замкнення електромережі, рятувальники евакуювали 5 мешканців житлової 6-типоверхівки на вул. вул. Бібліка, 37/8. Подія трапилась о 23:20 у квартирі на 6-му поверсі. Там горів диван на площі 2 кв.м. О 00:24 роботи з пожежогасіння та евакуації людей були завершені”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: На Харківщині доба пройшла без постраждалих – Синєгубов повідомив про обстріли
Пожеж через обстріли за добу на Харківщині не було. При цьому гасити вогонь, який виник з інших причин, рятувальникам довелося вісім разів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вночі в Харкові сталася пожежа. Людей евакуювали – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч із 19 на 20 березня пожежа сталася у шестиповерхівці на вулиці Бібліка, 37/8. Там замкнула проводка та загорівся диван".