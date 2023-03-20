В Изюме оценили успехи восстановления жизни за полгода вне «русского мира»

Полгода с РФ и полгода без РФ — почувствовать разницу в налаживании нормалной жизни в Изюме предложил вице-мэр города Владимир Мацокин.

«Фактически в эти дни можно говорить, что прошло полгода как в Изюме восстановлена украинская власть, в то же время и захватчики вместе с местными предателями примерно полгода «строили русский мир» в нашем городе. Символизма здесь не вижу, но сравнить можно», — отметил Мацокин.

Он привел сравнительную характеристику «успехов» «русского мира» по организации жизни в захваченном городе и результатов последующего восстановления, которое продолжается в Изюме после деоккупации.

Во время оккупации РФ, напомнил Мацокин, в Изюме не было света, воды, газа, тепла, связи, Интернета. Также не платили пенсии и не работали финучреждения. Разрушенные своими же обстрелами и бомбардировками здания захватчики не торопились восстанавливать.

«Несмотря на все обещания и потуги, образовательные учреждения так и не заработали. Вообще. Банковские учреждения не работали. Работала спекуляция. Больницы держались на преданности своей профессии врачей», — напомнил о прелестях жизни в «русском мире» вице-мэр.

После возвращения Изюма под власть Украины, в него в первую очередь волной хлынула гуманитарная помощь со всего мира. За полгода удалось и частично наладить нормальную жизнь.

«Коммунальные услуги ВСЕ восстановлены (коммунальщики, энергетики, газовики, связисты — герои). Вставляются окна, ремонтируется жилье, убираются тонны хлама и мусора «асвабадителей». Государство оперативно возвратило все свои долги по пенсиям и социальным выплатам. Действуют международные выплаты. Идет разминирование. Постоянно. ГСЧСники – супергерои. Семейная медицина полностью возобновила свою деятельность. Центральная городская больница работает в полную мощность. Все долги врачам выплачены. С 1 сентября, еще в оккупации, возобновился образовательный процесс. Транспортное сообщение восстановлено, ремонтируем дороги. Вместо пропагандистской открытки заработало украинское радио, вышла местная пресса», — перечислил Мацокин.

Он отметил, что не все результаты проделанной работы сейчас видны. Сейчас идут переговоры с донорами и госструктурами для дальнейшего восстановления Изюма.