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В Ізюмі оцінили успіхи відновлення життя за пів року поза “русским миром”

Суспільство 11:35   20.03.2023
Оксана Горун
В Ізюмі оцінили успіхи відновлення життя за пів року поза “русским миром”

Півроку з РФ та півроку без РФ – відчути різницю в налагодженні нормального життя в Ізюмі запропонував віцемер міста Володимир Мацокін.

Фактично в ці дні можна говорити, що пройшло півроку як в Ізюмі відновлена українська влада , в той же час і загарбники разом з місцевими зрадниками приблизно півроку “строілі руській мір” в нашому місті. Символізму тут не бачу, але порівняти можна“, – відзначив Мацокін.

Він навів порівняльну характеристику “успіхів” “русского мира” щодо організації життя в захопленому місті та результатів подальшого відновлення, яке триває в Ізюмі після деокупації.

Під час окупації РФ, нагадав Мацокін, в Ізюмі не було світла, води, газу, тепла, зв’язку, Інтернету. Також не платили пенсії та не працювали фінустанови. Зруйновані своїми ж обстрілами та бомбардуваннями будівлі загарбники не поспішали відновлювати.

“Не дивлячись на всі обіцянки в потуги освітні заклади так і не запрацювали. Взагалі. Банківські установи не працювали. Працювала спекуляція. Лікарні тримались на відданості своїй професії лікарів“, – нагадав про красу життя в “російському світі” віцемер.

Після повернення Ізюма під владу України, до нього насамперед хвилею ринула гуманітарна допомога з усього світу. За півроку вдалось і частково налагодити нормальне життя.

“Комунальні послуги ВСІ відновлені ( комунальники, енергетики, газовики, зв’язківці – герої). Вставляються вікна, ремонтується житло, прибираються тони мотлоху і сміття “асвабадітєлєй”. Держава оперативно вїддала всі свої борги по пенсіям і соціальним виплатам. Діють міжнародні виплати. Іде розмінування. Постійно. ДСНСники – супергерої. Сімейна медицина повністю відновила свою діяльність. Центральна міська лікарня працює на повну потужність. Всі борги лікарям сплачені. З 1 вересня, ще в окупації, відновився освітній процес. Транспортне сполучення відновлено, ремонтуємо дороги. Замість пропагандистськоі листівки запрацювало українське радіо, вийшла друком місцева преса“, – перерахував Мацокін.

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Він зазначив, що не всі результати виконаної роботи наразі видно. Наразі йдуть переговори з донорами та держструктурами для подальшого відновлення Ізюма.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Півроку з РФ та півроку без РФ – відчути різницю в налагодженні нормального життя в Ізюмі запропонував віцемер міста Володимир Мацокін".