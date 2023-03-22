Более 850 тысяч ламп обменяли на Харьковщине: количество отделений сократили
В Харьковской области обменяли 860 тысяч лампочек на энергосберегающие лампы. Программа продолжается, но количество отделений для обмена сокращают.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. По его словам, с 22 марта сокращается количество из-за уменьшения спроса в некоторых отделениях – именно они вернутся в обычный формат работы. А центральные отделения и те, где обмен ламп происходит активно, продолжат выдавать их и дальше.
В самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту недавно, обмен продлится до конца апреля, добавили в Укрпочте.
Уже с 1 мая обменять старые лампы на светодиоды можно будет в 23-х отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность.
«Из запланированных к обмену 25 млн. выдано 14 млн., еще 11 млн. украинцы могут обменять до конца мая», — добавили в Укрпочте.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области обменяли 860 тысяч лампочек на энергосберегающие лампы. Программа продолжается, но количество отделений для обмена сокращают. ".