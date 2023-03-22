Понад 850 тисяч ламп обміняли на Харківщині: кількість відділень скоротили

На Харківщині обміняли 860 тисяч лампочок на енергоощадні лампи. Програма продовжується, але кількість відділень для обміну скорочують.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, з 22 березня скорочується кількість через зменшення попиту у деяких відділеннях – саме вони повернуться до звичайного формату роботи. А центральні відділення та ті, де обмін ламп відбувається активно, продовжать видавати їх і надалі.

У найвіддаленіших селах, які приєдналися до проєкту нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня, додали в Укрпошті.

Вже з 1 травня обміняти старі лампи на світлодіоди можна буде у 23-х відділеннях у містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит та потреба.

«Із запланованих до обміну 25 млн видано 14 млн, ще 11 млн українці можуть обміняти до кінця травня», – додали в Укрпошті.