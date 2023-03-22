Над Харьковщиной пограничники сбили дрон-разведчик с российской свастикой

Дрон с тепловизионной камерой, помеченный «Z» залетел на территорию Харьковской области со стороны РФ.

«В Харьковской области бойцы Госпогранслужбы обнаружили беспилотник, который залетел на разведку со стороны россии.

С помощью антидронового ружья пограничники обездвижили коптер, после чего успешно отработали стрельбу по воздушной цели. Как выяснилось, пограничники приземлили модель FIMI X8SE с тепловизионной камерой и соответствующей рашистской свастикой», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники сообщили, что «российский хлам пойдет на запчасти».

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Напомним, ранее пограничники «поймали» дрон, который «сдал» своего хозяина. На видео, снятом дроном, хорошо видны позиции, с которых его запускали, а также лицо оператора беспилотника.