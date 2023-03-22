Live
  • Среда 22.03.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

Над Харьковщиной пограничники сбили дрон-разведчик с российской свастикой

Происшествия 07:44   22.03.2023
Оксана Горун
Над Харьковщиной пограничники сбили дрон-разведчик с российской свастикой Фото: ГПСУ

Дрон с тепловизионной камерой, помеченный «Z» залетел на территорию Харьковской области со стороны РФ.

«В Харьковской области бойцы Госпогранслужбы обнаружили беспилотник, который залетел на разведку со стороны россии.
С помощью антидронового ружья пограничники обездвижили коптер, после чего успешно отработали стрельбу по воздушной цели. Как выяснилось, пограничники приземлили модель FIMI X8SE с тепловизионной камерой и соответствующей рашистской свастикой», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Над Харьковщиной сбили российский дрон со свастикой "Z"
Фото: ГПСУ

Пограничники сообщили, что «российский хлам пойдет на запчасти».

  • Читайте также: На Купянском направлении дрон ВСУ уничтожил российские грузовики с вояками

    • Напомним, ранее пограничники «поймали» дрон, который «сдал» своего хозяина. На видео, снятом дроном, хорошо видны позиции, с которых его запускали, а также лицо оператора беспилотника.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    12:09
    На Купянском направлении уничтожили российскую БМП (видео)
    07:52
    Во время ночной воздушной тревоги на Харьковщине сбили ракеты — Мельник
    12:32
    Сегодня бойцы ВСУ сбили вражеский дрон возле Купянска на Харьковщине
    09:40
    Харьковские нацгвардейцы сбили российский самолет Су-25
    16:40
    В Бахмуте харьковские нацгвардейцы уничтожили две группы пехоты врага (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Над Харьковщиной пограничники сбили дрон-разведчик с российской свастикой»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 07:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон с тепловизионной камерой, помеченный «Z» залетел на территорию Харьковской области со стороны РФ".