Над Харьковщиной пограничники сбили дрон-разведчик с российской свастикой
Дрон с тепловизионной камерой, помеченный «Z» залетел на территорию Харьковской области со стороны РФ.
«В Харьковской области бойцы Госпогранслужбы обнаружили беспилотник, который залетел на разведку со стороны россии.
С помощью антидронового ружья пограничники обездвижили коптер, после чего успешно отработали стрельбу по воздушной цели. Как выяснилось, пограничники приземлили модель FIMI X8SE с тепловизионной камерой и соответствующей рашистской свастикой», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пограничники сообщили, что «российский хлам пойдет на запчасти».
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Напомним, ранее пограничники «поймали» дрон, который «сдал» своего хозяина. На видео, снятом дроном, хорошо видны позиции, с которых его запускали, а также лицо оператора беспилотника.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон с тепловизионной камерой, помеченный «Z» залетел на территорию Харьковской области со стороны РФ".