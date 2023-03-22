Над Харківщиною прикордонники збили дрон-розвідник із російською свастикою

Дрон із тепловізійною камерою, позначений “Z”, залетів на територію Харківської області з боку РФ.

“На Харківщині бійці Держприкордонслужби виявили безпілотник, який залетів на розвідку з боку росії. За допомогою антидронової рушниці прикордонники знерухомили коптер, після чого успішно відпрацювали стрільбу по повітряній цілі. Як виявилося, прикордонники приземлили модель FIMI X8SE з тепловізійною камерою та відповідною рашистською свастикою“, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники повідомили, що “російський мотлох піде на запчастини”.

Нагадаємо, раніше прикордонники “зловили” дрон, який “здав” свого господаря. На відео, знятому дроном, добре видно позиції, з яких його запускали, а також обличчя оператора безпілотника.