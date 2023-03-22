Над Харківщиною прикордонники збили дрон-розвідник із російською свастикою
Дрон із тепловізійною камерою, позначений “Z”, залетів на територію Харківської області з боку РФ.
“На Харківщині бійці Держприкордонслужби виявили безпілотник, який залетів на розвідку з боку росії. За допомогою антидронової рушниці прикордонники знерухомили коптер, після чого успішно відпрацювали стрільбу по повітряній цілі. Як виявилося, прикордонники приземлили модель FIMI X8SE з тепловізійною камерою та відповідною рашистською свастикою“, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
Прикордонники повідомили, що “російський мотлох піде на запчастини”.
Читайте також: “Здав” себе та свої позиції: на Харківщині прикордонники приземлили дрон РФ
Нагадаємо, раніше прикордонники “зловили” дрон, який “здав” свого господаря. На відео, знятому дроном, добре видно позиції, з яких його запускали, а також обличчя оператора безпілотника.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Над Харківщиною прикордонники збили дрон-розвідник із російською свастикою»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрон із тепловізійною камерою, позначений “Z”, залетів на територію Харківської області з боку РФ".