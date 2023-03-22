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Над Харківщиною прикордонники збили дрон-розвідник із російською свастикою

Події 07:44   22.03.2023
Оксана Горун
Над Харківщиною прикордонники збили дрон-розвідник із російською свастикою Фото: ДПСУ

Дрон із тепловізійною камерою, позначений “Z”, залетів на територію Харківської області з боку РФ.

На Харківщині бійці Держприкордонслужби виявили безпілотник, який залетів на розвідку з боку росії. За допомогою антидронової рушниці прикордонники знерухомили коптер, після чого успішно відпрацювали стрільбу по повітряній цілі. Як виявилося, прикордонники приземлили модель FIMI X8SE з тепловізійною камерою та відповідною рашистською свастикою“, – повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Над Харківщиною збили російський дрон із свастикою "Z"
Фото: ДПСУ

Прикордонники повідомили, що “російський мотлох піде на запчастини”.

  • Читайте також: “Здав” себе та свої позиції: на Харківщині прикордонники приземлили дрон РФ

    • Нагадаємо, раніше прикордонники “зловили” дрон, який “здав” свого господаря. На відео, знятому дроном, добре видно позиції, з яких його запускали, а також обличчя оператора безпілотника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 07:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрон із тепловізійною камерою, позначений “Z”, залетів на територію Харківської області з боку РФ".