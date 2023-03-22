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Били вокруг храма: россияне около 40 минут обстреливали село на Харьковщине

Происшествия 21:00   22.03.2023
Елена Нагорная
Били вокруг храма: россияне около 40 минут обстреливали село на Харьковщине Фото: Боровской поселковый совет

22 марта село Чернещина Изюмского района Харьковской области подверглось очередному вражескому обстрелу.

«Российские войска били по селу в течение около 40 минут. Больше всего ударов пришлось по территории вокруг Свято-Николаевского храма. Вероятно, таким образом, «православные» россияне отметили церковный праздник Сорока Святых», — говорится в сообщении Боровского поселкового совета.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены окна на территории одного из домовладений и крыши хозяйственных построек.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 марта село Чернещина Изюмского района Харьковской области подверглось очередному вражескому обстрелу.".