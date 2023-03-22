Били вокруг храма: россияне около 40 минут обстреливали село на Харьковщине

22 марта село Чернещина Изюмского района Харьковской области подверглось очередному вражескому обстрелу.

«Российские войска били по селу в течение около 40 минут. Больше всего ударов пришлось по территории вокруг Свято-Николаевского храма. Вероятно, таким образом, «православные» россияне отметили церковный праздник Сорока Святых», — говорится в сообщении Боровского поселкового совета.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены окна на территории одного из домовладений и крыши хозяйственных построек.