Били вокруг храма: россияне около 40 минут обстреливали село на Харьковщине
Фото: Боровской поселковый совет
22 марта село Чернещина Изюмского района Харьковской области подверглось очередному вражескому обстрелу.
«Российские войска били по селу в течение около 40 минут. Больше всего ударов пришлось по территории вокруг Свято-Николаевского храма. Вероятно, таким образом, «православные» россияне отметили церковный праздник Сорока Святых», — говорится в сообщении Боровского поселкового совета.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены окна на территории одного из домовладений и крыши хозяйственных построек.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 марта село Чернещина Изюмского района Харьковской области подверглось очередному вражескому обстрелу.".