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Били навколо храму: росіяни близько 40 хвилин обстрілювали село на Харківщині

Події 21:00   22.03.2023
Елена Нагорная
Били навколо храму: росіяни близько 40 хвилин обстрілювали село на Харківщині

22 березня село Чернещина Ізюмського району Харківської області зазнало чергового ворожого обстрілу.

«Російські війська гатили по селу протягом близько 40 хвилин. Найбільше ударів прийшлося по території навколо Свято-Миколаївського храму. Ймовірно, таким чином «православні» росіяни відзначили церковне свято Сорока Святих», — йдеться в повідомленні Борівської селищної ради.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на території одного з домоволодінь та дахи господарчих споруд.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 березня село Чернещина Ізюмського району Харківської області зазнало чергового ворожого обстрілу.".