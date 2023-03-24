В Харьковской ОВА планируют реорганизовать один из департаментов

Сейчас рассматривается несколько вариантов реорганизации департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной организации.

«Харьковская ОВА каждый день работает над тем, чтобы жители области качественнее получали социальные услуги, согласно условиям военного времени. Это один из приоритетных сегодняшних вызовов», — объяснили в ХОВА.

Поэтому в связи с тем, что сейчас возникли дополнительные социальные задачи, департамент социальной защиты населения может быть реорганизован. Рассматривается вариант создания двух структурных подразделений.

В ХОВА подчеркнули, что ни одно юридическое решение о ликвидации или расформировании указанного департамента пока не принято.