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В Харьковской ОВА планируют реорганизовать один из департаментов

Общество 14:01   24.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской ОВА планируют реорганизовать один из департаментов

Сейчас рассматривается несколько вариантов реорганизации департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной организации.

«Харьковская ОВА каждый день работает над тем, чтобы жители области качественнее получали социальные услуги, согласно условиям военного времени. Это один из приоритетных сегодняшних вызовов», — объяснили в ХОВА.

Поэтому в связи с тем, что сейчас возникли дополнительные социальные задачи, департамент социальной защиты населения может быть реорганизован. Рассматривается вариант создания двух структурных подразделений.

В ХОВА подчеркнули, что ни одно юридическое решение о ликвидации или расформировании указанного департамента пока не принято.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 14:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас рассматривается несколько вариантов реорганизации департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА. ".