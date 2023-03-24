У Харківській ОВА планують реорганізувати один із департаментів
Наразі розглядається кілька варіантів реорганізації департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової організації.
«Харківська ОВА щодня працює над тим, щоб жителі області якісніше отримували соціальні послуги, відповідно до умов воєнного часу. Це один із пріоритетних викликів сьогодення», – пояснили у ХОВА.
Тож, у зв’язку з тим, що наразі виникли додаткові соціальні завдання, департамент соціального захисту населення можуть реорганізувати. Розглядають варіант створення двох структурних підрозділів.
У ХОВА наголосили, що жодного юридичного рішення щодо ліквідації чи розформування вказаного департаменту наразі не ухвалено.
Читайте також: 2 тисячі можуть змусити повернути: у ХОВА звернулися до ВПО на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській ОВА планують реорганізувати один із департаментів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі розглядається кілька варіантів реорганізації департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА.".