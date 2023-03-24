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У Харківській ОВА планують реорганізувати один із департаментів

Суспільство 14:01   24.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській ОВА планують реорганізувати один із департаментів

Наразі розглядається кілька варіантів реорганізації департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової організації.

«Харківська ОВА щодня працює над тим, щоб жителі області якісніше отримували соціальні послуги, відповідно до умов воєнного часу. Це один із пріоритетних викликів сьогодення», – пояснили у ХОВА.

Тож, у зв’язку з тим, що наразі виникли додаткові соціальні завдання, департамент соціального захисту населення можуть реорганізувати. Розглядають варіант створення двох структурних підрозділів.

У ХОВА наголосили, що жодного юридичного рішення щодо ліквідації чи розформування вказаного департаменту наразі не ухвалено.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 14:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі розглядається кілька варіантів реорганізації департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА.".