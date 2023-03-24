У Харківській ОВА планують реорганізувати один із департаментів

Наразі розглядається кілька варіантів реорганізації департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної військової організації.

«Харківська ОВА щодня працює над тим, щоб жителі області якісніше отримували соціальні послуги, відповідно до умов воєнного часу. Це один із пріоритетних викликів сьогодення», – пояснили у ХОВА.

Тож, у зв’язку з тим, що наразі виникли додаткові соціальні завдання, департамент соціального захисту населення можуть реорганізувати. Розглядають варіант створення двох структурних підрозділів.

У ХОВА наголосили, що жодного юридичного рішення щодо ліквідації чи розформування вказаного департаменту наразі не ухвалено.