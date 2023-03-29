Харьковчанам, чье жилье пострадало от обстрелов, могут бесплатно вывезти мусор

Харьковчанам, чье жилье пострадало в результате обстрелов оккупантов, КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» предоставляет бесплатную услугу по вывозу мусора.

Для этого необходимо подать соответствующую заявку, рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

Он напомнил, что по Харькову установлены специальные контейнеры-бункеры, предназначенные для крупногабаритных отходов.

Артикуленко рассказал, что в ночь на 28 марта неизвестные бросили строительный мусор и другой хлам возле контейнеров на улице Петросова, 64. Коммунальщики уже убрали эту свалку.

Чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности, предприятие сообщает о стихийных свалках в полицию и в экологическую инспекцию.

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