Харків’янам, чиє житло пошкоджено обстрілами, можуть безплатно вивезти сміття
Харків’янам, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів окупантів, КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” надає безкоштовну послугу з вивезення сміття.
Для цього потрібно подати відповідну заявку, розповів директор КП “КВБО” Олексій Артикуленко.
Він нагадав, що у Харкові встановлені спеціальні контейнери-бункери, призначені для великогабаритних відходів.
Артикуленко розповів, що в ніч проти 28 березня невідомі кинули будівельне сміття та інший мотлох біля контейнерів на вулиці Петросова, 64. Комунальники вже прибрали це звалище.
Щоб притягнути порушників до адміністративної відповідальності, підприємство повідомляє про стихійні звалища в поліцію та екологічну інспекцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янам, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів окупантів, КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” надає безкоштовну послугу з вивезення сміття.".