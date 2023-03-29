«Мы были готовы к партизанской войне в Харькове» — начальник гарнизона Мельник

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Харькове тероборону формировали «с колес», а за «Тиграми» охотились по дворам. Об этом рассказали участники событий — командиры ТрО и Харьковского военного гарнизона в документальном фильме 1+1 «Бригада».

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, вспоминая последние дни мира и первые дни войны, отметил: уже 23 февраля 2022 года российские «Грады» выстроились в боевой порядок и были заряжены. Но на совещании, которое проходило в этот день, защитников Харькова продолжили уверять, что все происходящее — провокация и вторжения не будет. Однако на следующий день оккупанты сделали резкий рывок от границы к областному центру.

«Был заход с трех направлений. Это было из Чугуева – с той стороны, Пролетарская. Из Циркунов — в первый день войны, это было 24 числа, когда один танк уже зашел практически на околицу Окружной дороги и зашел практически в жилищный массив Салтовка», — поделился Мельник.

В первые дни войны, по оценкам командира 127 бригады ТрО города Харькова Романа Грищенко («дядя Рома»), воевали все.

«На тот момент весь город воевал. Гражданские люди выходили, брали оружие – и воевали. Ну, тогда гражданские, сейчас военные – сейчас в бригаде служат. Когда меня спрашивают, кто защитил Харьков, я скажу: харьковчане», — сказал Грищенко.

Пример такой совместной работы против оккупантов привел командир 228 батальона ТрО Константин Жидков. На опыте первых дней вторжения, когда в Харьков прорвались российские ДРГ.

«Мы их здесь гоняли на этих «Тиграх». Не знали, куда деваться. У меня на телефоне facebook стоит, и в facebook, в мессенджере, приходили смски такого плана типа: «Константин Сергеевич, видим, что «Тигр» спрятался на такой-то улице, пять человек побежало туда-то», — и мы бросали все, выезжали туда», — вспоминает Жидков.

По словам Сергея Мельника, защитники города были готовы и к самому неблагоприятному развитию событий.

«Мы даже были готовы к партизанской войне в городе Харькове. Поверьте, готовы уже были. Поэтому это также тактика ведения войны», — сказал он.

По сути, в первые дни полномасштабной войны многие харьковчане и воевали почти как партизаны — это были гражданские люди с оружием. Формировать их в бригаду теробороны начали, спустя более, чем неделю. И реализовали эту задачу в не знающие аналогов сроки.

«На формирование директива была 6 марта. 8-го началось формирование, а 12-го мы уже получили первое боевое распоряжение на первое подразделение — и вышли на позиции, — поделился Роман Грищенко. — Я думаю, что в мире ни одна боевая часть так быстро не формировалась».