Ми були готові до партизанської війни в Харкові – начальник гарнізону Мельник

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ у Харкові тероборону формували “з коліс”, а за “Тиграми” полювали по дворах. Про це розповіли учасники подій – командири ТрО та Харківського військового гарнізону в документальному фільмі 1+1 “Бригада”.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, згадуючи останні дні миру та перші дні війни, зазначив: уже 23 лютого 2022 року російські “Гради” вишикувалися в бойовий порядок і були заряджені. Але на нараді, яка проходила цього дня, захисників Харкова продовжили запевняти, що все, що відбувається, – провокація та вторгнення не буде. Однак наступного дня окупанти зробили різкий ривок від кордону до обласного центру.

“Був захід із трьох напрямків. Це було з Чугуєва – з того боку, “Пролетарська”. З Циркунів – у перший день війни, це було 24 числа, коли один танк уже зайшов практично на околицю Окружної дороги та зайшов практично до житлового масиву Салтівка”, – поділився Мельник.

У перші дні війни, за оцінками командира 127 бригади ТрО міста Харкова Романа Грищенка (“дядя Рома”), воювали усі.

“На той момент все місто воювало. Цивільні люди виходили, брали зброю – і воювали. Ну, тоді цивільні, зараз військові – зараз у бригаді служать. Коли мене запитують, хто захистив Харків, я скажу: харків’яни”, – сказав Грищенко.

Приклад такої спільної роботи проти окупантів навів командир 228 батальйону ТрО Костянтин Жидков. На досвіді перших днів вторгнення, коли до Харкова прорвалися російські ДРГ.

“Ми їх ганяли тут на цих “Тиграх”. Не знали, куди подітися. У мене на телефоні фейсбук стоїть, і у фейсбук, у месенджері приходили смски такого плану, на кшталт: “Костянтине Сергійовичу, бачимо, що “Тигр” сховався на такій вулиці, п’ять людей побігло туди-то”, – і ми кидали все, виїжджали туди”, – згадує Жидков.

За словами Сергія Мельника, захисники міста були готові й до найнесприятливішого розвитку подій.

“Ми навіть були готові до партизанської війни в ​​місті Харкові. Повірте, готові вже були. Тому це також тактика ведення війни”, – сказав він.

По суті, в перші дні повномасштабної війни багато харків’ян і воювали майже як партизани – це були цивільні люди зі зброєю. Формувати їх у бригаду тероборони почали, більш ніж через тиждень. І реалізували це завдання в терміни, що не знають аналогів.

“На формування директива була 6 березня. 8-го почалося формування, а 12-го ми вже отримали перше бойове розпорядження на перший підрозділ – і вийшли на позиції, – поділився Роман Грищенко. – Я думаю, що у світі жодна бойова частина так швидко не формувалася”.