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Около 100 семьям Купянщины вернули газ: энергоноситель пропал из-за обстрела

Общество 15:42   29.03.2023
Виктория Яковенко
Около 100 семьям Купянщины вернули газ: энергоноситель пропал из-за обстрела Фото: АО «Харьковгаз»

В Купянской громаде Харьковской области специалисты возобновили газоснабжение в многоквартирном доме. Газ исчез из-за обстрелов РФ.

«Враг оставил без энергоносителя около 100 семей», — сообщили в АО «Харьковгаз».

Ремонтные работы газовики выполнили в течение одного дня.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде Харьковской области специалисты возобновили газоснабжение в многоквартирном доме. Газ исчез из-за обстрелов РФ.".