Около 100 семьям Купянщины вернули газ: энергоноситель пропал из-за обстрела

В Купянской громаде Харьковской области специалисты возобновили газоснабжение в многоквартирном доме. Газ исчез из-за обстрелов РФ.

«Враг оставил без энергоносителя около 100 семей», — сообщили в АО «Харьковгаз».

Ремонтные работы газовики выполнили в течение одного дня.