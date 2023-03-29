Около 100 семьям Купянщины вернули газ: энергоноситель пропал из-за обстрела
Фото: АО «Харьковгаз»
В Купянской громаде Харьковской области специалисты возобновили газоснабжение в многоквартирном доме. Газ исчез из-за обстрелов РФ.
«Враг оставил без энергоносителя около 100 семей», — сообщили в АО «Харьковгаз».
Ремонтные работы газовики выполнили в течение одного дня.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде Харьковской области специалисты возобновили газоснабжение в многоквартирном доме. Газ исчез из-за обстрелов РФ.".