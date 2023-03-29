Близько 100 родинам Куп’янщини повернули газ: енергоносій зник через обстріл
Фото: АТ “Харківгаз”
У Куп’янській громаді Харківської області фахівці відновили газопостачання у багатоквартирному будинку. Газ зник через обстріли ворога.
«Ворог залишив без енергоносія близько 100 родин», – повідомили в АТ «Харківгаз».
Ремонті роботи газовики виконали протягом одного дня.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 15:42;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янській громаді Харківської області фахівці відновили газопостачання у багатоквартирному будинку. Газ зник через обстріли ворога.".