Близько 100 родинам Куп’янщини повернули газ: енергоносій зник через обстріл

У Куп’янській громаді Харківської області фахівці відновили газопостачання у багатоквартирному будинку. Газ зник через обстріли ворога.

«Ворог залишив без енергоносія близько 100 родин», – повідомили в АТ «Харківгаз».

Ремонті роботи газовики виконали протягом одного дня.