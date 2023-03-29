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Близько 100 родинам Куп’янщини повернули газ: енергоносій зник через обстріл

Суспільство 15:42   29.03.2023
Виктория Яковенко
Близько 100 родинам Куп’янщини повернули газ: енергоносій зник через обстріл Фото: АТ “Харківгаз”

У Куп’янській громаді Харківської області фахівці відновили газопостачання у багатоквартирному будинку. Газ зник через обстріли ворога.

«Ворог залишив без енергоносія близько 100 родин», – повідомили в АТ «Харківгаз».

Ремонті роботи газовики виконали протягом одного дня.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 15:42;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янській громаді Харківської області фахівці відновили газопостачання у багатоквартирному будинку. Газ зник через обстріли ворога.".