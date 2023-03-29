До села Щурівка повернули світло: під час ремонтних робіт виявили мінне поле

Енергетики відновили електропостачання в селі Щурівка Ізюмського району.

Світла у селі не було майже рік, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Енергетики відновили розбиту вибухами багатокілометрову лінію 10 кВ, а потім “підняли” мережу 0,4 кВ в самому селі та розташованих навколо садівничих товариствах», – розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков.

Першими трасою йшли сапери, одразу за ними — ремонтні бригади, додали енергетики. На одній із ділянок електромережі виявили мінне поле — понад тридцять протитанкових та протипіхотних вибухових пристроїв.

В інших місцях неодноразово натикалися на міни “Пелюстка”, повідомили в Обленерго. В середині лютого на такому боєприпасі отримав поранення ноги електромонтер Балаклійського РЕМ. Наразі постраждалий проходить лікування.

«Зараз в селі Щурівка залишилося щонайбільше десять відсотків місцевих — приблизно тридцять-сорок осіб. Однак з появою світла люди вже почали повертатися додому», – зазначив Олексій Вишняков.