Понад пів року без електрики: у 7 селах Куп’янщини відновили світло
Фото: АТ “Харківобленерго”
Електропостачання відновили у населених пунктах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяне, Васильцівка, Плескачівка, Путникове, Рідкодуб, Митрофанівка та Михайлівка.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», внаслідок обстрілів РФ пошкодження електромережі тут були значними: зруйновані опори, обірвані проводи, розбита ізоляція.
«Від деяких сіл до лінії фронту – не більше восьми кілометрів. Через це фахівцям «Харківобленерго» було важко працювати: заважали постійні обстріли, а також щільна замінованість території», – додали енергетики.
До робіт фахівці приступили після того, як сапери завершили обстеження мереж.
Світла в цих населених пунктах не було щонайменше з вересня 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 15:05;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання відновили у населених пунктах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяне, Васильцівка, Плескачівка, Путникове, Рідкодуб, Митрофанівка та Михайлівка.".