Понад пів року без електрики: у 7 селах Куп’янщини відновили світло

Електропостачання відновили у населених пунктах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяне, Васильцівка, Плескачівка, Путникове, Рідкодуб, Митрофанівка та Михайлівка.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», внаслідок обстрілів РФ пошкодження електромережі тут були значними: зруйновані опори, обірвані проводи, розбита ізоляція.

«Від деяких сіл до лінії фронту – не більше восьми кілометрів. Через це фахівцям «Харківобленерго» було важко працювати: заважали постійні обстріли, а також щільна замінованість території», – додали енергетики.

До робіт фахівці приступили після того, як сапери завершили обстеження мереж.

Світла в цих населених пунктах не було щонайменше з вересня 2022 року.

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