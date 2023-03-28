Live
  • Вівторок 28.03.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

Понад пів року без електрики: у 7 селах Куп’янщини відновили світло

Суспільство 15:05   28.03.2023
Виктория Яковенко
Понад пів року без електрики: у 7 селах Куп’янщини відновили світло Фото: АТ “Харківобленерго”

Електропостачання відновили у населених пунктах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяне, Васильцівка, Плескачівка, Путникове, Рідкодуб, Митрофанівка та Михайлівка.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», внаслідок обстрілів РФ пошкодження електромережі тут були значними: зруйновані опори, обірвані проводи, розбита ізоляція.

«Від деяких сіл до лінії фронту – не більше восьми кілометрів. Через це фахівцям «Харківобленерго» було важко працювати: заважали постійні обстріли, а також щільна замінованість території», – додали енергетики.

До робіт фахівці приступили після того, як сапери завершили обстеження мереж.

Світла в цих населених пунктах не було щонайменше з вересня 2022 року.

Читайте також: З вечора вівторка у Харкові не відключатимуть опалення за графіком

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

14:39
Аграріїв Харківщини закликали не починати робіт на нерозмінованих полях
14:13
У Лозовій – новий обвал колектору: депутати терміново виділили понад 1 млн грн
13:36
На Харківщині ексгумували тіло пенсіонера, який загинув від обстрілу РФ
13:14
Вдень 28 березня ворог ракетами обстріляв Богодухів – Синєгубов
12:41
Грип та ГРВІ на Харківщині: зросла кількість хворих та шпиталізованих

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Понад пів року без електрики: у 7 селах Куп’янщини відновили світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 15:05;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання відновили у населених пунктах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяне, Васильцівка, Плескачівка, Путникове, Рідкодуб, Митрофанівка та Михайлівка.".