Более полугода без электричества: в 7 селах Купянщины восстановили свет
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Электричество восстановили в населенных пунктах Великобурлукской и Двуречанской громад Харьковщины: Водяное, Васильцовка, Плескачевка, Путниково, Редкодуб, Митрофановка и Михайловка.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в результате обстрелов РФ повреждения электросети в этих населенных пунктах были значительными: разрушены опоры, оборваны провода, разбита изоляция.
«От некоторых сел до линии фронта – не больше восьми километров. Поэтому специалистам «Харьковоблэнерго» было тяжело работать: мешали постоянные обстрелы, а также плотная заминированность территории», — добавили энергетики.
К работам специалисты приступили после того, как саперы завершили обследование сетей.
Света в этих населенных пунктах не было как минимум с сентября 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество восстановили в населенных пунктах Великобурлукской и Двуречанской громад Харьковщины: Водяное, Васильцовка, Плескачевка, Путниково, Редкодуб, Митрофановка и Михайловка.".