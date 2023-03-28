Более полугода без электричества: в 7 селах Купянщины восстановили свет

Электричество восстановили в населенных пунктах Великобурлукской и Двуречанской громад Харьковщины: Водяное, Васильцовка, Плескачевка, Путниково, Редкодуб, Митрофановка и Михайловка.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в результате обстрелов РФ повреждения электросети в этих населенных пунктах были значительными: разрушены опоры, оборваны провода, разбита изоляция.

«От некоторых сел до линии фронта – не больше восьми километров. Поэтому специалистам «Харьковоблэнерго» было тяжело работать: мешали постоянные обстрелы, а также плотная заминированность территории», — добавили энергетики.

К работам специалисты приступили после того, как саперы завершили обследование сетей.

Света в этих населенных пунктах не было как минимум с сентября 2022 года.

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