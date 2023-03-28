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Более полугода без электричества: в 7 селах Купянщины восстановили свет

Общество 15:05   28.03.2023
Виктория Яковенко
Более полугода без электричества: в 7 селах Купянщины восстановили свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Электричество восстановили в населенных пунктах Великобурлукской и Двуречанской громад Харьковщины: Водяное, Васильцовка, Плескачевка, Путниково, Редкодуб, Митрофановка и Михайловка.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в результате обстрелов РФ повреждения электросети в этих населенных пунктах были значительными: разрушены опоры, оборваны провода, разбита изоляция.

«От некоторых сел до линии фронта – не больше восьми километров. Поэтому специалистам «Харьковоблэнерго» было тяжело работать: мешали постоянные обстрелы, а также плотная заминированность территории», — добавили энергетики.

К работам специалисты приступили после того, как саперы завершили обследование сетей.

Света в этих населенных пунктах не было как минимум с сентября 2022 года.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 15:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество восстановили в населенных пунктах Великобурлукской и Двуречанской громад Харьковщины: Водяное, Васильцовка, Плескачевка, Путниково, Редкодуб, Митрофановка и Михайловка.".