В село Щуровка вернули свет: во время ремонтных работ обнаружили минное поле
Энергетики возобновили электроснабжение в селе Щуровка Изюмского района.
Света в селе не было почти год, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Энергетики восстановили разбитую взрывами многокилометровую линию 10 кВ, а затем подняли сеть 0,4 кВ в самом селе и расположенных вокруг садоводческих товариществ», — рассказал начальник Балаклейского РЭС Алексей Вишняков.
Первыми по трассе шли саперы, сразу за ними — ремонтные бригады, добавили энергетики. На одном из участков электросети, во время ремонтных работ, обнаружили минное поле — более тридцати противотанковых и противопехотных взрывных устройств.
В других местах неоднократно натыкались на мины «Лепесток», сообщили в Облэнерго. В середине февраля на таком боеприпасе получил ранение ноги электромонтер Балаклейского РЭС. Пострадавший проходит лечение.
«Сейчас в селе Щуровка осталось максимум десять процентов местных — примерно тридцать-сорок человек. Однако с появлением света люди уже начали возвращаться домой», – отметил Алексей Вишняков.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение в селе Щуровка Изюмского района.".