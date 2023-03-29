В село Щуровка вернули свет: во время ремонтных работ обнаружили минное поле

Энергетики возобновили электроснабжение в селе Щуровка Изюмского района.

Света в селе не было почти год, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Энергетики восстановили разбитую взрывами многокилометровую линию 10 кВ, а затем подняли сеть 0,4 кВ в самом селе и расположенных вокруг садоводческих товариществ», — рассказал начальник Балаклейского РЭС Алексей Вишняков.

Первыми по трассе шли саперы, сразу за ними — ремонтные бригады, добавили энергетики. На одном из участков электросети, во время ремонтных работ, обнаружили минное поле — более тридцати противотанковых и противопехотных взрывных устройств.

В других местах неоднократно натыкались на мины «Лепесток», сообщили в Облэнерго. В середине февраля на таком боеприпасе получил ранение ноги электромонтер Балаклейского РЭС. Пострадавший проходит лечение.

«Сейчас в селе Щуровка осталось максимум десять процентов местных — примерно тридцать-сорок человек. Однако с появлением света люди уже начали возвращаться домой», – отметил Алексей Вишняков.