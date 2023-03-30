Купянское направление вновь среди тех, где враг «сосредотачивает усилия» — ГШ

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего здесь было отражено 47 вражеских атак, пишет Генштаб.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Двуречанское, Западное, Двуречная, Купянск и Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зыбино и Бударки.