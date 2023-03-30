Купянское направление вновь среди тех, где враг «сосредотачивает усилия» — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего здесь было отражено 47 вражеских атак, пишет Генштаб.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Двуречанское, Западное, Двуречная, Купянск и Крохмальное.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зыбино и Бударки.
Читайте также: Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Купянское направление вновь среди тех, где враг «сосредотачивает усилия» — ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".