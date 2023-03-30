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Куп’янський напрямок знову серед тих, де РФ “зосереджує основні зусилля” – ГШ

Події 18:31   30.03.2023
Олена Нагорна
Куп’янський напрямок знову серед тих, де РФ “зосереджує основні зусилля” – ГШ

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом тут було відбито 47 ворожих атак, пише Генштаб.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ та Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки.

Читайте також:  Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 18:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".