Подрыв четверых человек на Харьковщине: возле дороги нашли еще 12 мин

В ГСЧС сообщили, что обследовали участок в районе грунтовой дороги, на котором 29 марта подорвалась машина с людьми.

«В Изюмском районе в результате взрыва погибли два человека и двое получили ранения. По предварительным данным, двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. Пиротехническим расчетом ГСЧС в районе места взрыва расчищено около 3 км грунтовой дороги, чтобы обеспечить безопасный доступ к автомобилю специализированным службам. На этом участке саперы нашли и изъяли 12 противотанковых мин», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, в результате подрыва автомобиля в Изюмском районе погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина, а двое мужчин 24 и 20 лет госпитализированы. Полиция, ГСЧС и руководство ХОВА продолжают уговаривать жителей Харьковщины не рисковать ходить (или ездить) в местах, которые еще не обследовали саперы. Уровень заминирования области — крайне высокий, особенно в районах, которые были оккупированы российской армией.