Подрыв четверых человек на Харьковщине: возле дороги нашли еще 12 мин
В ГСЧС сообщили, что обследовали участок в районе грунтовой дороги, на котором 29 марта подорвалась машина с людьми.
«В Изюмском районе в результате взрыва погибли два человека и двое получили ранения. По предварительным данным, двигаясь по грунтовой полевой дороге вблизи г. Барвенково легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. Пиротехническим расчетом ГСЧС в районе места взрыва расчищено около 3 км грунтовой дороги, чтобы обеспечить безопасный доступ к автомобилю специализированным службам. На этом участке саперы нашли и изъяли 12 противотанковых мин», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Напомним, в результате подрыва автомобиля в Изюмском районе погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина, а двое мужчин 24 и 20 лет госпитализированы. Полиция, ГСЧС и руководство ХОВА продолжают уговаривать жителей Харьковщины не рисковать ходить (или ездить) в местах, которые еще не обследовали саперы. Уровень заминирования области — крайне высокий, особенно в районах, которые были оккупированы российской армией.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что обследовали участок в районе грунтовой дороги, на котором 29 марта подорвалась машина с людьми".