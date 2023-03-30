Підрив чотирьох людей на Харківщині: біля дороги знайшли ще 12 мін

У ДСНС повідомили, що обстежили ділянку в районі ґрунтової дороги, де 29 березня підірвалася машина з людьми.

“В Ізюмському районі в результаті вибуху загинули 2 людей та 2 отримали поранення. За попередніми даними, рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Піротехнічним розрахунком ДСНС в районі місця вибуху розчищено близько 3 км ґрунтової дороги, щоб забезпечити безпечний доступ до автомобіля спеціалізованим службам. На цій ділянці сапери знайшли та вилучили 12 протитанкових мін”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, внаслідок підриву автомобіля в Ізюмському районі загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік, а двох чоловіків 24 та 20 років госпіталізовано. Поліція, ДСНС та керівництво ХОВА продовжують умовляти мешканців Харківщини не ризикувати ходити (або їздити) в місцях, які ще не обстежили сапери. Рівень замінування області – вкрай високий, особливо в районах, які були окуповані російською армією.