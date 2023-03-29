Підрив авто на Ізюмщині та обстріл Куп’янщини: прокуратура показала фото
Прокуратура Харківської області опублікувала фото наслідків підриву на ворожій міні у місті Барвінкове Ізюмського району цивільного авто, внаслідок чого двоє людей загинули та стільки ж постраждали, а також обстрілу армією РФ із РСЗВ села Подоли Куп’янського району. Там було поранено трьох жінок. Обидва епізоди мали місце вдень 29 березня.
Внаслідок наїзду легковика на міну на ґрунтовій польовій дорозі на Ізюмщині загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік, а двох чоловіків 24 та 20 років ушпиталено, нагадали в облпрокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Також у відомстві розповіли, що під час обстрілу села Подоли на Куп’янщині поранення отримали три жінки віком 69, 76 та 75 років.
Фото: Харківська облпрокуратура
Розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура Харківської області опублікувала фото наслідків підриву на ворожій міні у місті Барвінкове Ізюмського району цивільного авто, внаслідок чого двоє людей загинули та стільки ж постраждали, а також обстрілу армією РФ із РСЗВ села Подоли Куп’янського району. Там було поранено трьох жінок. Обидва епізоди мали місце вдень 29 березня.".