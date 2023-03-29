Подрыв авто на Изюмщине и обстрел Купянщины: прокуратура показала фото
Прокуратура Харьковской области опубликовала фото последствий подрыва на вражеской мине в городе Барвенково Изюмского района гражданского авто, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, а также обстрела армией РФ из РСЗО села Подолы Купянского района. Там были ранены три женщины. Оба эпизода имели место днем 29 марта.
В результате наезда легковушки на мину на грунтовой полевой дороге на Изюмщине погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина, а двое мужчин 24 и 20 лет госпитализированы, напомнили в облпрокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Также в ведомстве рассказали, что при обстреле села Подолы на Купянщине ранения получили три женщины в возрасте 69, 76 и 75 лет.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области опубликовала фото последствий подрыва на вражеской мине в городе Барвенково Изюмского района гражданского авто, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, а также обстрела армией РФ из РСЗО села Подолы Купянского района. Там были ранены три женщины. Оба эпизода имели место днем 29 марта.".