Подрыв авто на Изюмщине и обстрел Купянщины: прокуратура показала фото

Прокуратура Харьковской области опубликовала фото последствий подрыва на вражеской мине в городе Барвенково Изюмского района гражданского авто, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, а также обстрела армией РФ из РСЗО села Подолы Купянского района. Там были ранены три женщины. Оба эпизода имели место днем 29 марта.

В результате наезда легковушки на мину на грунтовой полевой дороге на Изюмщине погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина, а двое мужчин 24 и 20 лет госпитализированы, напомнили в облпрокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также в ведомстве рассказали, что при обстреле села Подолы на Купянщине ранения получили три женщины в возрасте 69, 76 и 75 лет.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).