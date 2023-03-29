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Подрыв авто на Изюмщине и обстрел Купянщины: прокуратура показала фото

Происшествия 19:25   29.03.2023
Елена Нагорная
Подрыв авто на Изюмщине и обстрел Купянщины: прокуратура показала фото Село Подолы, фото — Харьковская облпрокуратура

Прокуратура Харьковской области опубликовала фото последствий подрыва на вражеской мине в городе Барвенково Изюмского района гражданского авто, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, а также обстрела армией РФ из РСЗО села Подолы Купянского района. Там были ранены три женщины. Оба эпизода имели место днем 29 марта.

В результате наезда легковушки на мину на грунтовой полевой дороге на Изюмщине погибли 16-летний парень и 34-летний мужчина, а двое мужчин 24 и 20 лет госпитализированы, напомнили в облпрокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Также в ведомстве рассказали, что при обстреле села Подолы на Купянщине ранения получили три женщины в возрасте 69, 76 и 75 лет.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 19:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура Харьковской области опубликовала фото последствий подрыва на вражеской мине в городе Барвенково Изюмского района гражданского авто, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, а также обстрела армией РФ из РСЗО села Подолы Купянского района. Там были ранены три женщины. Оба эпизода имели место днем 29 марта.".