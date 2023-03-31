Еще в одном городе на Харьковщине завершили отопительный сезон

В Чугуеве завершился отопительный сезон. Исключением стала центральная больница, которую продолжают отапливать.

Соответствующее распоряжение подписала мэр Чугуева Галина Минаева.

«Обычно в мирное время мы завершали его несколько позже, однако война внесла негативные коррективы и в этот аспект нашей жизни. Пока экономические условия, в которых находятся теплоснабжающие организации страны, заставляют громады принимать именно такие решения», — рассказала Минаева.

Мэр Чугуева отметила, что, несмотря на обстрелы врага, этот отопительный период был успешным.

Минаева добавила, что в городе уже начинают готовиться к новому отопительному сезону.