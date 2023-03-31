Еще в одном городе на Харьковщине завершили отопительный сезон
В Чугуеве завершился отопительный сезон. Исключением стала центральная больница, которую продолжают отапливать.
Соответствующее распоряжение подписала мэр Чугуева Галина Минаева.
«Обычно в мирное время мы завершали его несколько позже, однако война внесла негативные коррективы и в этот аспект нашей жизни. Пока экономические условия, в которых находятся теплоснабжающие организации страны, заставляют громады принимать именно такие решения», — рассказала Минаева.
Мэр Чугуева отметила, что, несмотря на обстрелы врага, этот отопительный период был успешным.
Минаева добавила, что в городе уже начинают готовиться к новому отопительному сезону.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве завершился отопительный сезон. Исключением стала центральная больница, которую продолжают отапливать.".