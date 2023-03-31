Ще в одному місті на Харківщині завершили опалювальний сезон
В Чугуєві завершився опалювальний сезон. Винятком стала центральна лікарня, яку продовжують опалювати.
Відповідне розпорядження підписала мер Чугуєва Галина Мінаєва.
«Зазвичай, в мирний час, ми завершували його дещо пізніше, проте війна внесла негативні корективи і в цей аспект нашого життя. Наразі економічні умови, в яких перебувають теплопостачальні організації країни, змушують громади приймати саме такі рішення», – розповіла Мінаєва.
Мер Чугуєва зазначила, що попри обстріли ворога, цей опалювальний період був успішним.
Мінаєва додала, що в місті вже починають готуватися до нового опалювального сезону.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуєві завершився опалювальний сезон. Винятком стала центральна лікарня, яку продовжують опалювати.".