Ще в одному місті на Харківщині завершили опалювальний сезон

В Чугуєві завершився опалювальний сезон. Винятком стала центральна лікарня, яку продовжують опалювати.

Відповідне розпорядження підписала мер Чугуєва Галина Мінаєва.

«Зазвичай, в мирний час, ми завершували його дещо пізніше, проте війна внесла негативні корективи і в цей аспект нашого життя. Наразі економічні умови, в яких перебувають теплопостачальні організації країни, змушують громади приймати саме такі рішення», – розповіла Мінаєва.

Мер Чугуєва зазначила, що попри обстріли ворога, цей опалювальний період був успішним.

Мінаєва додала, що в місті вже починають готуватися до нового опалювального сезону.