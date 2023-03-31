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Словения заинтересована в восстановлении Изюма — премьер республики

Общество 12:59   31.03.2023
Виктория Яковенко
Словения заинтересована в восстановлении Изюма — премьер республики Фото: Slovenian Government

Премьер-министр Словении Роберт Голоб на встрече в Киеве с Владимиром Зеленским сообщил, что их страна заинтересована в реконструкции города Изюм в Харьковской области.

Об этом говорится в Twitter правительства Словении.

«Словения будет способствовать послевоенному восстановлению Украины. Готовность Словении приобщиться к реконструкции города Изюм», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 12:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Словении Роберт Голоб на встрече в Киеве с Владимиром Зеленским сообщил, что их страна заинтересована в реконструкции города Изюм в Харьковской области.".