Словенія зацікавлена у відбудові Ізюма – прем’єр республіки
Фото: Slovenian Government
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на зустрічі у Києві із Володимиром Зеленським повідомив, що їхня країна зацікавлена у реконструкції міста Ізюм в Харківській області.
Про це йдеться у Twitter уряду Словенії.
«Словенія сприятиме післявоєнному відновленню України. Готовність Словенії долучитися до реконструкції міста Ізюм», – зазначено у дописі.
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Ви читали новину: «Словенія зацікавлена у відбудові Ізюма – прем’єр республіки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 12:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на зустрічі у Києві із Володимиром Зеленським повідомив, що їхня країна зацікавлена у реконструкції міста Ізюм в Харківській області.".