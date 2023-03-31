Словенія зацікавлена у відбудові Ізюма – прем’єр республіки

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на зустрічі у Києві із Володимиром Зеленським повідомив, що їхня країна зацікавлена у реконструкції міста Ізюм в Харківській області.

Про це йдеться у Twitter уряду Словенії.

«Словенія сприятиме післявоєнному відновленню України. Готовність Словенії долучитися до реконструкції міста Ізюм», – зазначено у дописі.

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