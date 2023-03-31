Live
  • П’ятниця 31.03.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Словенія зацікавлена у відбудові Ізюма – прем’єр республіки

Суспільство 12:59   31.03.2023
Вікторія Яковенко
Словенія зацікавлена у відбудові Ізюма – прем’єр республіки Фото: Slovenian Government

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на зустрічі у Києві із Володимиром Зеленським повідомив, що їхня країна зацікавлена у реконструкції міста Ізюм в Харківській області.

Про це йдеться у Twitter уряду Словенії.

«Словенія сприятиме післявоєнному відновленню України. Готовність Словенії долучитися до реконструкції міста Ізюм», – зазначено у дописі.

Читайте також: Синєгубов повідомив про атаку дронів Shahed на Ізюмщині та двох поранених

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

17:11
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 9 до 22 тисяч гривень
16:47
Майже 114 га території розмінували за тиждень в Харківській області – ХОВА
15:37
«Зоряне небо» відновлюють у Харкові (відео)
15:20
Вчила дітей у Вовчанську за “стандартами” РФ: СБУ викрила колаборантку
13:05
Армія РФ обстріляла житлові будинки у Куп’янську (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Словенія зацікавлена у відбудові Ізюма – прем’єр республіки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на зустрічі у Києві із Володимиром Зеленським повідомив, що їхня країна зацікавлена у реконструкції міста Ізюм в Харківській області.".