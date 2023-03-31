В деоккупированном городе на Харьковщине отключают отопление

Отопительный сезон завершается в Балаклее и на территории всей громады. Отопление решили отключать 31 марта.

«Отопительный сезон в Балаклейской громаде завершается 31 марта», — сообщила Балаклейская городская военная администрация в facebook.

Решение приняли, ссылаясь на распоряжение ХОВА.

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«Спасибо тепловикам Балаклейской громады, что несмотря на военные условия и отключение света, смогли в течение этой зимы обеспечивать теплом дома жителей нашей громады. Отопительный сезон 2022-2023 был тяжелым, но мы прошли его вместе!» — подчеркнули в балаклейской мэрии.