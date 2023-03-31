В окупованому місті на Харківщині відключають опалення
Close-up Of Heating Radiator With Model House And Knitted Scarf In Front Of Blue Wall
Опалювальний сезон завершується в Балаклії та на території всієї громади. Опалення вирішили вимкнути 31 березня.
“Опалювальний сезон у Балаклійській громаді завершується 31 березня”, – повідомила Балаклійська міська військова адміністрація у фейсбуці.
Рішення ухвалили, посилаючись на розпорядження ХОВА.
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“Дякуємо тепловикам Балаклійської громади, що незважаючи на військові умови та відключення світла, змогли протягом цієї зими забезпечувати теплом будинки мешканців нашої громади. Опалювальний сезон 2022-2023 був важким, але ми пройшли його разом!” – наголосили у балаклійській мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 19:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон завершується в Балаклії та на території всієї громади. Опалення вирішили вимкнути 31 березня".