В окупованому місті на Харківщині відключають опалення

Опалювальний сезон завершується в Балаклії та на території всієї громади. Опалення вирішили вимкнути 31 березня.

“Опалювальний сезон у Балаклійській громаді завершується 31 березня”, – повідомила Балаклійська міська військова адміністрація у фейсбуці.

Рішення ухвалили, посилаючись на розпорядження ХОВА.

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“Дякуємо тепловикам Балаклійської громади, що незважаючи на військові умови та відключення світла, змогли протягом цієї зими забезпечувати теплом будинки мешканців нашої громади. Опалювальний сезон 2022-2023 був важким, але ми пройшли його разом!” – наголосили у балаклійській мерії.