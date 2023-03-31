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В окупованому місті на Харківщині відключають опалення

Суспільство 19:24   31.03.2023
Оксана Горун
В окупованому місті на Харківщині відключають опалення Close-up Of Heating Radiator With Model House And Knitted Scarf In Front Of Blue Wall

Опалювальний сезон завершується в Балаклії та на території всієї громади. Опалення вирішили вимкнути 31 березня.

“Опалювальний сезон у Балаклійській громаді завершується 31 березня”, – повідомила Балаклійська міська військова адміністрація у фейсбуці.

Рішення ухвалили, посилаючись на розпорядження ХОВА.

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“Дякуємо тепловикам Балаклійської громади, що незважаючи на військові умови та відключення світла, змогли протягом цієї зими забезпечувати теплом будинки мешканців нашої громади. Опалювальний сезон 2022-2023 був важким, але ми пройшли його разом!” – наголосили у балаклійській мерії.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 19:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон завершується в Балаклії та на території всієї громади. Опалення вирішили вимкнути 31 березня".