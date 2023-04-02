Два села на Купянщине обстреляла армия РФ утром из РСЗО

Утром 2 апреля российская армия обстреляла из РСЗО села Хатнее и Ольховатка Купянского района Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает в Facebook врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

По его словам, в результате этого обстрела были повреждены частные здания и хозяйственные постройки.

Также Канашевич рассказал, что в поселке Великий Бурлук, где в результате ракетного удара 1 апреля был поврежден промышленный объект, проводятся проверки местности на наличие кассетных взрывных устройств.