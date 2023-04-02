Два села на Купянщине обстреляла армия РФ утром из РСЗО
Утром 2 апреля российская армия обстреляла из РСЗО села Хатнее и Ольховатка Купянского района Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщает в Facebook врио начальника Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
По его словам, в результате этого обстрела были повреждены частные здания и хозяйственные постройки.
Также Канашевич рассказал, что в поселке Великий Бурлук, где в результате ракетного удара 1 апреля был поврежден промышленный объект, проводятся проверки местности на наличие кассетных взрывных устройств.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2023 в 12:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 апреля российская армия обстреляла из РСЗО села Хатнее и Ольховатка Купянского района Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.".