Два села на Куп’янщині обстріляла армія РФ уранці з РСЗВ
Вранці 2 квітня російська армія обстріляла з РСЗВ села Хатнє та Вільхуватка Куп’янського району Харківської області. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Про це повідомляє у Facebook т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
За його словами, внаслідок цього обстрілу було пошкоджено приватні будівлі та господарські споруди.
Також Канашевич розповів, що у селищі Великий Бурлук, де внаслідок ракетного удару 1 квітня було пошкоджено промисловий об’єкт, проводяться перевірки місцевості на наявність касетних вибухових пристроїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2023 в 12:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 квітня російська армія обстріляла з РСЗВ села Хатнє та Вільхуватка Куп’янського району Харківської області. Обійшлося без жертв та постраждалих.".