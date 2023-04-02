Два села на Куп’янщині обстріляла армія РФ уранці з РСЗВ

Вранці 2 квітня російська армія обстріляла з РСЗВ села Хатнє та Вільхуватка Куп’янського району Харківської області. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомляє у Facebook т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

За його словами, внаслідок цього обстрілу було пошкоджено приватні будівлі та господарські споруди.

Також Канашевич розповів, що у селищі Великий Бурлук, де внаслідок ракетного удару 1 квітня було пошкоджено промисловий об’єкт, проводяться перевірки місцевості на наявність касетних вибухових пристроїв.