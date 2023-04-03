«Гении парковки»: к харьковчанам обратились коммунальщики

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» обратился к водителям Харькова с просьбой соблюдать правила парковки и не ставить машины у мусорных контейнеров.

«КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» напоминает харьковчанам о правилах парковки возле контейнеров для сбора ТБО. Согласно п. 15.10 «е» Правил дорожного движения Украины, запрещается стоянка ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройства которых отвечает требованиям законодательства», — подчеркнули в пресс-службе Харьковского горсовета.

Также мэрия опубликовала фото нескольких авто, запаркованных во дворах многоэтажек Харькова так, что добраться к мусорным контейнерам невозможно.

Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко отметил, что водители, которые пренебрегают правилами парковки, создают проблемы в работе предприятия, мешая проезду спецтранспорта.

«Мы постоянно напоминаем харьковчанам о правилах парковки, но эта проблема все равно остается актуальной», — сказал Артикуленко.