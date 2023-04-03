«Гении парковки»: к харьковчанам обратились коммунальщики
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» обратился к водителям Харькова с просьбой соблюдать правила парковки и не ставить машины у мусорных контейнеров.
«КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» напоминает харьковчанам о правилах парковки возле контейнеров для сбора ТБО. Согласно п. 15.10 «е» Правил дорожного движения Украины, запрещается стоянка ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройства которых отвечает требованиям законодательства», — подчеркнули в пресс-службе Харьковского горсовета.
Также мэрия опубликовала фото нескольких авто, запаркованных во дворах многоэтажек Харькова так, что добраться к мусорным контейнерам невозможно.
Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко отметил, что водители, которые пренебрегают правилами парковки, создают проблемы в работе предприятия, мешая проезду спецтранспорта.
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«Мы постоянно напоминаем харьковчанам о правилах парковки, но эта проблема все равно остается актуальной», — сказал Артикуленко.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» обратился к водителям Харькова с просьбой соблюдать правила парковки и не ставить машины у мусорных контейнеров".