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«Гении парковки»: к харьковчанам обратились коммунальщики

Общество 11:53   03.04.2023
Оксана Горун
«Гении парковки»: к харьковчанам обратились коммунальщики Фото: пресс-служба ХГС

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» обратился к водителям Харькова с просьбой соблюдать правила парковки и не ставить машины у мусорных контейнеров.

«КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» напоминает харьковчанам о правилах парковки возле контейнеров для сбора ТБО. Согласно п. 15.10 «е» Правил дорожного движения Украины, запрещается стоянка ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройства которых отвечает требованиям законодательства», — подчеркнули в пресс-службе Харьковского горсовета.

Также мэрия опубликовала фото нескольких авто, запаркованных во дворах многоэтажек Харькова так, что добраться к мусорным контейнерам невозможно.

Парковка у мусорных баков в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС
Парковка у мусорных баков в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС

Директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко отметил, что водители, которые пренебрегают правилами парковки, создают проблемы в работе предприятия, мешая проезду спецтранспорта.

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    • «Мы постоянно напоминаем харьковчанам о правилах парковки, но эта проблема все равно остается актуальной», — сказал Артикуленко.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» обратился к водителям Харькова с просьбой соблюдать правила парковки и не ставить машины у мусорных контейнеров".