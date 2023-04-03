“Генії паркування”: до харків’ян звернулися комунальники

КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” звернувся до водіїв Харкова з проханням дотримуватись правил паркування та не ставити машини біля сміттєвих контейнерів.

“КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” нагадує харків’янам про правила паркування біля контейнерів для збирання ТПВ. Відповідно до п. 15.10 “е” Правил дорожнього руху України, забороняється стоянка ближче ніж 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства“, – наголосили у пресслужбі Харківської міськради.

Також мерія опублікувала фото кількох авто, запаркованих у дворах багатоповерхівок Харкова так, що дістатися сміттєвих контейнерів неможливо.

Директор КП “КВБО” Олексій Артикуленко зазначив, що водії, які нехтують правилами паркування, створюють проблеми в роботі підприємства, заважаючи проїзду спецтранспорту.

“Ми постійно нагадуємо харків’янам про правила паркування, але ця проблема все одно залишається актуальною”, – сказав він.