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“Генії паркування”: до харків’ян звернулися комунальники

Суспільство 11:53   03.04.2023
Оксана Горун
“Генії паркування”: до харків’ян звернулися комунальники

КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” звернувся до водіїв Харкова з проханням дотримуватись правил паркування та не ставити машини біля сміттєвих контейнерів.

КП “Комплекс з вивозу побутових відходів” нагадує харків’янам про правила паркування біля контейнерів для збирання ТПВ. Відповідно до п. 15.10 “е” Правил дорожнього руху України, забороняється стоянка ближче ніж 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства“, – наголосили у пресслужбі Харківської міськради.

Також мерія опублікувала фото кількох авто, запаркованих у дворах багатоповерхівок Харкова так, що дістатися сміттєвих контейнерів неможливо.

Паркування біля сміттєвих баків у Харкові
Фото: пресслужба ХМР
Парковка у сміттєвих баків у Харкові 3
Фото: пресслужба ХМР

Директор КП “КВБО” Олексій Артикуленко зазначив, що водії, які нехтують правилами паркування, створюють проблеми в роботі підприємства, заважаючи проїзду спецтранспорту.

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    • “Ми постійно нагадуємо харків’янам про правила паркування, але ця проблема все одно залишається актуальною”, – сказав він.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Комплекс з вивезення побутових відходів” звернувся до водіїв Харкова з проханням дотримуватись правил паркування та не ставити машини біля сміттєвих контейнерів".