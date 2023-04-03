Лекарства по электронным рецептам: в ХОВА рассказали, как быть волонтерам

Никаких осложнений для волонтеров в связи с отпуском лекарств по электронным рецептам не будет, заявил на брифинге директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов. По его словам, волонтеры могут покупать препараты партиями, чтобы привозить на фронт или деоккупированные территории.

В то же время нужно тщательнее подходить к выбору лекарств, говорит Хаустов и добавляет, что нельзя доставлять антибиотик только потому, что человек попросил.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения ХОВА

Антибиотик должен назначать только врач. Я понимаю, у нас есть такие сложные регионы, которые очень близко находится к линии огня и там очень сложно это сделать. Но на основной территории все это работает. Человек может обратиться к врачу.

Также Хаустов сообщил, что из-за того, что Харьковская область согласно списку Минреинтеграции относится к зоне боевых действий, процедура выдачи в регионе рецептурных лекарственных средств упрощена. Поэтому большую часть препаратов, которые должны отпускаться по рецепту, можно покупать без него.