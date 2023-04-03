Ліки за електронними рецептами: у ХОВА розповіли, як бути волонтерам (відео)
Жодних ускладнень для волонтерів у зв’язку з відпуском ліків за електронними рецептами не буде, заявив на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов. За його словами, волонтери можуть купувати препарати партіями, щоб привозити на фронт чи деокуповані території.
Водночас потрібно ретельніше підходити до вибору ліків, каже Хаустов і додає, що не можна доправляти антибіотик лише тому, що людина попросила.
Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров’я ХОВА
Антибіотик повинен призначати тільки лікар. Я розумію, у нас є такі складні регіони, які дуже близько знаходиться до лінії вогню і там дуже складно це зробити. Але на основній території все це працює. Людина може звернутися до лікаря.
Також Хаустов повідомив, що через те, що Харківська область згідно зі списком Мінреінтеграції належить до зони бойових дій, процедуру видачі в регіоні рецептурних лікарських засобів спрощено. Тому більшість препаратів, які мають відпускатися за рецептом, можна купувати без нього.
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Ви читали новину: «Ліки за електронними рецептами: у ХОВА розповіли, як бути волонтерам (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 19:19;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодних ускладнень для волонтерів у зв’язку з відпуском ліків за електронними рецептами не буде, заявив на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов. За його словами, волонтери можуть купувати препарати партіями, щоб привозити на фронт чи деокуповані території.".