Перед войной из харьковской СБУ уволили тех, кто громил агентуру РФ — Бутусов

Накануне вторжения Харьковское управление СБУ понесло очень тяжелые потери, подчеркнул журналист Юрий Бутусов в прямом эфире на собственном канале в Youtube.

Прямой эфир был посвящен расследованию СБУ и ДБР сотрудничеству Кулинича с ФСБ РФ. Но некоторые выводы ДБР поразили Бутусова.

«Как интересно формулирует ДБР: «По заданию Сивковича Кулинич расставлял доверенных лиц на руководящие должности в СБУ. Первоначально его интересовали региональные подразделения в Черниговской, Сумской, Харьковской и других приграничных областях». Я извиняюсь, но как? Во-первых, его назначили в главное управление СБУ по Крыму в октябре 2020 года. А во-вторых, на этом посту он не имел никакого отношения ни к Черниговской, Сумской и Харьковской и другим приграничным областям. Это мог сделать кто? Кто назначал доверенных лиц ФСБ на руководящие должности в СБУ? Это могли делать только два человека в государстве: глава СБУ Иван Баканов и президент Украины Владимир Зеленский. По закону больше нет у нас людей, которые могут назначать начальников в любое подразделение», — рассуждает Бутусов.

«Действительно, перед войной особенно Харьковское управление СБУ понесло очень тяжелые потери. Были уволены работники СБУ, которые вели расследование против российской агентуры в 2014, 2015, 2016 годах. Которые разгромили российскую агентуру в 2014-2015 годах. Которые поймали всех российских террористов и разоблачили их. Всех этих работников перевели на другие должности или уволили. Так же произошло и в Крыму, там Кулинич против всех эффективных оперативников и следователей проводил реальные репрессии. Делал все, чтобы их перевести и снять с работы и развалить подразделение», – рассказывает Бутусов.