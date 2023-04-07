Перед війною з харківської СБУ звільнили тих, хто громив агентуру РФ – Бутусов

Напередодні вторгнення Харківське управління СБУ зазнало дуже тяжких втрат, наголосив журналіст Юрій Бутусов у прямому етері на власному каналі в Youtube.

Прямий етер був присвячений розслідуванню СБУ та ДБР співпраці Кулініча із ФСБ РФ. Але деякі висновки ДБР вразили Бутусова.

«Як цікаво формулює ДБР: «За завданням Сівковича Кулініч розставляв довірених осіб на керівні посади в СБУ. Першочергово його цікавили регіональні підрозділи у Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях». Я вибачаюся, але як? По-перше, призначили його в головне управління СБУ по Криму у жовтні 20 року. А по-друге, на цій посаді він не мав жодного стосунку ані до Чернігівської, Сумської та Харківської та інших прикордонних областей. Це міг зробити хто? Хто призначав довірених осіб ФСБ на керівні посади в СБУ? Це могли робити тільки дві особи в державі: голова СБУ Іван Баканов і президент України Володимир Зеленський. За законом, більше нема в нас людей, які можуть призначати начальників в будь-який підрозділ», – розмірковує Бутусов.

«Дійсно, перед війною, особливо Харківське управління СБУ зазнало дуже важких втрат. Були звільнені працівники СБУ, які вели розслідування проти російської агентури у 2014, 2015, 2016 роках. Які розгромили російську агентуру в 2014-2015 роках. Які спіймали усіх російських терористів, викрили їх. Усіх цих працівників перевели на інші посади або звільнили. Так само сталося і в Криму, там теж Кулініч проти всіх ефективних оперативників і слідчих проводив реальні репресії. Робив усе, щоб їх перевести і зняти з роботи і розвалити підрозділ», – розповідає Бутусов.