Последствия обстрелов Харьковщины (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
За сутки в Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли двое гражданских мужчин.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали фото последствий обстрелов РФ.
В поселке Двуречная в Купянщине в результате обстрела погибли два человека – 65-летний и 34-летний мужчины. Они находились на территории частного дома, рассказали в полиции.
В поселке Великий Бурлук повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, добавили правоохранители.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 10:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли двое гражданских мужчин.".