Последствия обстрелов Харьковщины (фото)

За сутки в Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли двое гражданских мужчин.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали фото последствий обстрелов РФ.

В поселке Двуречная в Купянщине в результате обстрела погибли два человека – 65-летний и 34-летний мужчины. Они находились на территории частного дома, рассказали в полиции.

В поселке Великий Бурлук повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, добавили правоохранители.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.