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Последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:20   09.04.2023
Виктория Яковенко
Последствия обстрелов Харьковщины (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

За сутки в Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли двое гражданских мужчин.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали фото последствий обстрелов РФ.

В поселке Двуречная в Купянщине в результате обстрела погибли два человека – 65-летний и 34-летний мужчины. Они находились на территории частного дома, рассказали в полиции.

В поселке Великий Бурлук повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, добавили правоохранители.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ.

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Фото: ГУ НП в Харьковской области
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Фото: ГУ НП в Харьковской области
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Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 10:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли двое гражданских мужчин.".