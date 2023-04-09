Наслідки обстрілів Харківщини (фото)

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє цивільних чоловіків.

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали фото наслідків обстрілів РФ. В селищі Дворічна на Куп’янщині від удару РФ загинули двоє людей – 65-річний та 34-річний чоловіки. Вони перебували на території приватного будинку, зазначили правоохоронців.

В селищі Великий Бурлук пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, додали в поліції.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.