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Наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:20   09.04.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки обстрілів Харківщини (фото) Фото: ГУ НП в Харківській області

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє цивільних чоловіків.

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали фото наслідків обстрілів РФ. В селищі Дворічна на Куп’янщині від удару РФ загинули двоє людей – 65-річний та 34-річний чоловіки. Вони перебували на території приватного будинку, зазначили правоохоронців.

В селищі Великий Бурлук пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, додали в поліції.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУ НП в Харківській області
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Фото: ГУ НП в Харківській області
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Фото: ГУ НП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 10:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє цивільних чоловіків.".