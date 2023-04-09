Наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Фото: ГУ НП в Харківській області
За добу на Харківщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє цивільних чоловіків.
У ГУ Нацполіції в Харківській області показали фото наслідків обстрілів РФ. В селищі Дворічна на Куп’янщині від удару РФ загинули двоє людей – 65-річний та 34-річний чоловіки. Вони перебували на території приватного будинку, зазначили правоохоронців.
В селищі Великий Бурлук пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, додали в поліції.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 10:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє цивільних чоловіків.".