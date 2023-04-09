Влюбленные подростки из Кировоградщины пытались убежать от родителей в Харьков

На одном из контрольных постов в Харьковской области пограничники остановили влюбленную пару подростков 2007 и 2009 годов рождения, сбежавших от родителей из Кировоградской области.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ. По их данным, у несовершеннолетних с собой не было никаких документов. Правоохранители установили, что детей разыскивают родители в Кировоградской области. Вчера и позавчера их внесли в базу как пропавших без вести.

15-летний бойфренд и 13-летняя девушка рассказали пограничникам, что любят друг друга, поэтому возникли недоразумения и ссоры с родителями, которые не поддерживали их. Поэтому влюбленные и решили пойти на такой поступок – бежать из своих домов.

Влюбленных беглецов передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов для возвращения родителям, добавили пограничники.

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