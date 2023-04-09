Закохані підлітки з Кіровоградщини намагалися втекти від батьків до Харкова

На одному з контрольних постів в Харківській області прикордонники зупинили закохану пару підлітків 2007 та 2009 років народження, які втекли від батьків з Кіровоградської області.

Про це повідомили в Східному регіональному управлінні ДПСУ. За їхніми даними, жодних документів неповнолітні з собою не мали. Правоохоронці встановили, що дітей розшукують батьки на Кіровоградщині. Учора та позавчора їх внесли в базу як зниклих безвісти.

15-річний бойфренд та 13-річна дівчина розповіли прикордонникам, що кохають один одного, через це виникли непорозуміння та сварки з батьками, які не підтримували їх. Тому закохані й вирішили піти на такий вчинок – втекти зі своїх домівок.

Закоханих утікачів передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для повернення батькам, додали прикордонники.

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