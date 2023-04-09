Закохані підлітки з Кіровоградщини намагалися втекти від батьків до Харкова
На одному з контрольних постів в Харківській області прикордонники зупинили закохану пару підлітків 2007 та 2009 років народження, які втекли від батьків з Кіровоградської області.
Про це повідомили в Східному регіональному управлінні ДПСУ. За їхніми даними, жодних документів неповнолітні з собою не мали. Правоохоронці встановили, що дітей розшукують батьки на Кіровоградщині. Учора та позавчора їх внесли в базу як зниклих безвісти.
15-річний бойфренд та 13-річна дівчина розповіли прикордонникам, що кохають один одного, через це виникли непорозуміння та сварки з батьками, які не підтримували їх. Тому закохані й вирішили піти на такий вчинок – втекти зі своїх домівок.
Закоханих утікачів передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для повернення батькам, додали прикордонники.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 20:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному з контрольних постів в Харківській області прикордонники зупинили закохану пару підлітків 2007 та 2009 років народження, які втекли від батьків з Кіровоградської області.".