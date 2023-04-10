30 тысяч военным. Так вернула ВР доплаты или нет?

«ВР вернула военным доплаты в 30 тысяч» – этими сообщениями пестрели сегодня украинские СМИ и соцсети.

Сегодняшнее решение нардепов выглядело победоносным — ранее отмена выплат вызвала недовольство действиями властей. С 28 февраля 2022 года военные получали доплаты мобилизации — 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой, всем остальным платили дополнительно 30 тысяч гривен. Бюджет явно не справлялся с такими огромными выплатами — в день уходило до 2.7 млрд грн в день. Но это материальное поощрение было важным для тех, кто решился защищать страну от агрессора. И отмена его выглядела несправедливой. После нее подали несколько петиций, которые достаточно быстро собрали необходимое количество подписей. А законопроект 8312 уменьшил зарплат для некоторых чиновников и вернул выплаты 30 тысяч гривен всем военным до конца войны.

Но дьявол, как обычно, кроется в мелочах. Как отмечают аналитики, решение нардепов, каким бы благородным оно ни казалось, является лишь декларацией. Реальных возможностей у власти сейчас возобновить выплаты военным пока нет.

«Вернула – это когда выделила деньги на это мероприятие в госбюджете, но ничего такого нет. Есть популистический бред с ограничением зарплат в госсекторе до 10 минималок. А с нее и близко на «всем по 30 тысяч» не выдоишь. И пока вообще неясно, можно ли эти деньги откуда-то взять при условии, что иностранную помощь на зарплаты военным направлять нельзя», — отметил блогер Роман Шрайк.

Итак, сегодня, чтобы возврат надбавок заработал, нужно вносить изменения в бюджет. И искать где-то уже задекларированные на выплаты средства. Потому что ограничение до 10 минзарплат – это небольшая экономия.

«Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Потому что каждый день на выплаты военным в Украине тратили до 2,7 млрд грн», — резюмирует Шрайк.