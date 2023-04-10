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30 тисяч військовим. То повернула ВР виплати чи ні?

Суспільство 19:49   10.04.2023
Оксана Якушко
30 тисяч військовим. То повернула ВР виплати чи ні?

“ВР повернула військовим виплати у 30 тисяч” – цими повідомленнями рясніли сьогодні українські ЗМІ та соцмережі.

Сьогоднішнє рішення нардепів виглядало переможним – раніше скасування виплат викликало невдоволення діями влади. З 28 лютого 2022 року військові отримували доплати мобілізації – 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій, решті платили додатково 30 тисяч гривень. Бюджет явно не справлявся з такими величезними виплатами – на день йшло до 2.7 млрд грн на день. Але це матеріальне заохочення було важливим для тих, хто наважився захищати країну від агресора. І скасування його виглядало несправедливим. Після неї подали кілька петицій, які досить швидко зібрали потрібну кількість підписів. А законопроект 8312 зменшив зарплати для деяких чиновників та повернув виплати 30 тисяч гривень усім військовим до кінця війни.

Але диявол, як завжди, ховається у дрібницях. Як зазначають аналітики, рішення нардепів, хоч би яким благородним воно здавалося, є лише декларацією. Реальних можливостей при владі зараз відновити виплати військовим поки що немає.

«Повернула – це коли виділила гроші на цей захід у держбюджеті, але нічого такого немає. Є популістична маячня з обмеженням зарплат у держсекторі до 10 мінімалок. А з неї і близько на “всім по 30 тисяч” не видоїш. І поки що взагалі неясно, чи можна ці гроші звідкись взяти за умови, що іноземну допомогу на зарплати військовим спрямовувати не можна», – зазначив блогер Роман Шрайк.

Отже, сьогодні, щоб повернення надбавок запрацювало, потрібно вносити зміни до бюджету. І шукати десь уже задекларовані на виплати кошти. Тому що обмеження до 10 мінзарплат – це невелика економія.

“Навіть на 2% від запланованих витрат не вистачить. Тому що щодня на виплати військовим в Україні витрачали до 2,7 млрд. грн.”, – резюмує Шрайк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 19:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“ВР повернула військовим виплати у 30 тисяч” – цими повідомленнями рясніли сьогодні українські ЗМІ та соцмережі.".