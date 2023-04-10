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“Мразота серед нас” – командир харківських добровольців обурився окопами

Суспільство 11:16   10.04.2023
Оксана Горун
“Мразота серед нас” – командир харківських добровольців обурився окопами

Командир добровольчого підрозділу “Хартія”, який нещодавно став 13-ю бригадою Нацгвардії України, Всеволод Кожем’яко звинуватив ВЦА у поганій підготовці позицій для Сил оборони.

Обуреним постом у фейсбуці харківський бізнесмен та воїн Кожем’яко відреагував на відео з окопів на передовій, де захисники України ходять по коліно у бруді. Замість хештегу, з яким розповсюджували подібні відео з окопів у телеграмі (“герої серед нас”), командир “Хартії” запропонував свій варіант.

Пост Кожемяко про бруд в окопах

“Хочу додати більше світлин і відео знятих особисто мною і не тільки на Бахмутському напрямку. Але хештег в мене буде інший: “Мразота серед нас”. Тому що ці позиції для наших воїнів підготувала мразота. Не знаю кому ВЦА на бахмутському напрямку (та і не тільки) доручають контролювати побудову фортифікаційних споруд і хто за це відповідає в самих ВЦА, але інакше як мразотою їх не назвати. Може справа в тому, що начальникам треба поскоріше списати гроші (щоб не сказати сп*зд*ти) і відзвітувати що все зроблено? Дуже схоже”, – написав Кожем’яко.

Відео: facebook Всеволода Кожем’яко

Він заявив, що вести бій із такої траншеї неможливо.

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    • Це навіть не питання холоду і вологи. Це питання шансу вижити і вразити ворога. Я б із задоволенням посадив всіх причетних до такого “зодчества” г*ндонів в ці окопи, дав би по автомату і хай би вони там героїчно виживали“, – підсумував Кожем’яко гнівний пост.

    Зазначимо, що відео з окопів, де воїни переміщаються по коліно у бруді, раніше постили харківська 92 ОМБр і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Сирський прокоментував відео без будь-якого обурення, написавши: “Від стійкості кожного воїна сьогодні залежить результат України на полі бою. Герої! Честь!”

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир добровольчого підрозділу “Хартія”, який нещодавно став 13-ю бригадою Нацгвардії України, Всеволод Кожем’яко звинуватив ВЦА у поганій підготовці позицій для Сил оборони".