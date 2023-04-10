«Мразота среди нас» — командир харьковских добровольцев возмутился окопами

Командир добровольческого подразделения «Хартия», которое недавно стало 13-й бригадой Нацгвардии Украины, Всеволод Кожемяко обвинил ВГА в плохой подготовке позиций для Сил обороны.

Возмущенным постом в facebook харьковский бизнесмен и воин Кожемяко отреагировал на видео из окопов на передовой, где воины ходят по колено в грязи. Вместо хэштэга, с которым распространяли подобные видео из окопов в telegram («герои среди нас»), командир «Хартии» предложил свой вариант.

«Хочу добавить больше фотографий и видео снятых лично мной и не только на Бахмутском направлении. Но хэштег у меня будет другой: «Мразота среди нас». Потому что эти позиции для наших воинов подготовила мразота. Не знаю, кому ВГА на Бахмутском направлении (да и не только) поручают контролировать построение фортификационных сооружений и кто за это отвечает в самих ВГА, но иначе как мразотой их не назвать. Может дело в том, что начальникам нужно поскорее списать деньги (чтобы не сказать сп*зд*ть) и отчитаться что все сделано? Очень похоже», — написал Кожемяко.

Видео: facebook Всеволода Кожемяко

Он заявил, что вести сражение из такое траншеи невозможно.

«Это даже не вопрос холода и влаги. Это вопрос шанса выжить и поразить врага. Я бы с удовольствием посадил всех причастных к такому зодчеству г*ндонов в эти окопы, дал бы по автомату, и пусть бы они там героически выживали», — подытожил Кожемяко гневный пост.

Отметим, что видео из окопов, где воины перемещаются по колено в грязи ранее постили харьковская 92 ОМБр и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Сырский прокомментировал видео без какого-либо возмущения, написав: «От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины в поле боя. Герои! Честь!»