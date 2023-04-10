Пасхальная корзина. Сколько стоит мясо и колбаса в Харькове

В департаменте административных услуг и потребительского рынка проанализировали цены в Харькове на мясные продукты и колбасные изделия.

Купить эти продукты можно на рынках города, супермаркетах и специализированных магазинах, сообщили в Харьковском городском совете. На рынках свежее мясо (окорок свинины) стоит в среднем от 160 до 175 грн за килограмм, сало – от 140 до 220 грн за кг, колбаса домашняя – от 200 до 250 грн.

В магазинах колбаса домашняя куриная стоит от 160 до 185 грн за килограмм, грудинка по-венгерски – 350 грн, балык «Дарницкий» – 370 грн. Обычная грудинка стоит около 220 грн за кг.